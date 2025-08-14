Белоградчик ще бъде с режим на водата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белоградчик преминава на воден режим. Това се случва след провелата се среща днес между местната власт и представители на ВиК дружеството.

Водоснабдяването ще бъде спирано от 22:00 ч. до 06:00 ч, считано от 14.08.2025 г. Това е първата мярка, която ще влезе в сила, пише БНТ.

Представители на Общината, заедно с ВиК служители започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица", след което ще се следи за стриктното плащане на консумираната вода. На тези, които откажат да плащат сметките си, ще им бъде прекъснато водоподаването.

Допълнително към мерките срещу безводието започва и процедура по търсене на възможности за увеличаване на дебита на довеждащия водопровод от с. Стакевци.

Временно със заповед на кмета се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, поземлени имоти, паркове и градини, миене на улици, площади, моторни превозни средства, пране на килими и други на територията на Община Белоградчик.

От общинската администрация призовават водните ресурси да бъдат рационално използвани и призовават за търпение гражданите, докато приключат настоящите дейности, след които се очаква проблемът с достъпа до питейна вода да бъде решен окончателно.