18-годишен с АТВ помете три деца и трима възрастни в Слънчев бряг, заби се в хотел (Обновена)

18-годишен младеж помете с АТВ три деца на 4, 6 и 12 г и родителите на най-малкото в Слънчев бряг днес следобед, съобщиха от полицията.

След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата. Към УМБАЛ Бургас са откарани трите деца, майката на 4-годишното и служителят на хотела. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.

Водачът е тестван за употребата на алкохол и наркотици, двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, каза говорителят на полицията Цветелина Рандева.

По първоначална информация инцидентът е станал около 13.54 ч. на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия". По данни на 18-годишния младеж, който е от Несебър, се оказало, че спирачките на АТВ-то не работели, вероятно поради техническа повреда.

За да избегне сблъсъка с насрещно движещ се автомобил, водачът се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара блъска движещите се там пешеходци - 35 - годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4- годишното им момченце и двете племеннички на мъжа на 6 и 12 години.