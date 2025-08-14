59-годишен загина при челен удар край Раковски

Навлязъл в насрещното с колата си

Шофьор е загинал при челен сблъсък между два автомобила на пътя между квартал „Парчевич" в град Раковски и село Стряма, съобщиха от полицията. Сигналът за произшествието е получен около 15,40 ч. При неизяснени засега обстоятелства лек автомобил „Тойота" навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил във „Волво". От пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта 59-годишният мъж, управлявал първата кола. Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Неговата алкохолна проба е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено от патрули на районното управление в Раковски. До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски. Действията по изясняване на всички обстоятелства, довели до пътния инцидент, продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".