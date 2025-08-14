ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски министър: Ако международната общност при...

Времето София 34° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21107026 www.24chasa.bg

59-годишен загина при челен удар край Раковски

24 часа Пловдив онлайн

2168
Заради инцидента движението се отбива. Кадър: Фейсбук/Катастрофи и нарушения в България

Навлязъл в насрещното с колата си 

Шофьор е загинал при челен сблъсък между два автомобила на пътя между квартал „Парчевич" в град Раковски и село Стряма, съобщиха от полицията. Сигналът за произшествието е получен около 15,40 ч. При неизяснени засега обстоятелства лек автомобил „Тойота" навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил във „Волво". От пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта 59-годишният мъж, управлявал първата кола. Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Неговата алкохолна проба е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено от патрули на районното управление в Раковски. До приключване на огледа движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски. Действията по изясняване на всички обстоятелства, довели до пътния инцидент, продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".

Заради инцидента движението се отбива. Кадър: Фейсбук/Катастрофи и нарушения в България
Полиция СНИМКА: 24 часа
Заради инцидента движението се отбива. Кадър: Фейсбук/Катастрофи и нарушения в България
Полиция СНИМКА: 24 часа
Заради инцидента движението се отбива. Кадър: Фейсбук/Катастрофи и нарушения в България
Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)