Отмениха бедственото положение в Сунгурларе

Кметът на община Сунгурларе отмени бедственото положение за града и още 4 населени места. Извънредната ситуация беше в сила от 8 август заради пожарите в района. На терен и тази вечер ще останат шест пожарни коли, утре - 3, за да гасят единични огнища и да реагират на място, ако се наложи.

В Пирин 21-ви ден продължава гасенето на пожарите. Десетки огнеборци, военни, горски и доброволци участват в акцията и днес.

Огнищата остават две - едното е в близост до Националния парк "Пирин". Фронтът откъм парка е овладян и на този етап няма опасност да се разгори. Два хеликоптера "Кугър" с екипажи от 24-та авиационна база продължават да извършват гасене от въздуха- целта им е пълното потушаване на тлеещите огнища в парка, пише bTV.

Усилията на наземните екипи пък са насочени към ограничаването и локализирането на огнищата и недопускане разширяването на периметъра на огъня.

Щетите до момента са хиляди декари изпепелена гора.