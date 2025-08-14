Българските животновъди: Спираме да убиваме овцете и козите, ще ги лекуваме

Най-голямата епидемия от десетилетия остави стопаните на ръба, браншът се обедини за спиране на евтаназиите, дезинфекция, компенсации и масова ваксинация.

Животновъди, учени и ветеринари се обединиха около това да се прекрати масовата евтаназия на стадата и настояват за незабавна национална ваксинация срещу заразата от шап по овцете и козите, която унищожи десетки стада и хиляди животни в Пловдивска област и околията. Това стана ясно по време на кръгла маса, свикана по инициатива на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация в УНСС.

Търговци, млеко- и месопреработватели също се обединяват около страха от бързо разпространяващата се зараза, която поставя под въпрос бъдещето на целия бранш. Според мнозинството по време на срещата единственият начин да се спаси всичко е пълната дезинфекция, изплащане от държавата на незабавни компенсации и масова национална ваксинация.

Вирусологът Николай Колев, работещ в Германия, бе категоричен, че евтаназията и ограниченията не са реалистични за България. Според него без ваксинация няма да се случи нищо. Той припомни, че в Гърция вече са избити над 200 000 животни, а в Румъния – половин милион. Разпространението на болестта не е спряло. Напротив - стигнало и до Унгария и Австрия.

"В което и стопанство да отидем, ако има животни на 1-2 години, съм сигурен, че ще намерим в тях антитела. Антителата ще ни послужат за лекуване на болните животни", категоричен бе той.

Симеон Караколев, председател на асоциацията, показа графика с огнищата на заразата. Над 90% от тях са в Пловдивска област.

Според Караколев една от причините е у практикуващите ветеринари, които влизат в стопанствата без нужната екипировка. По неговите думи с една спринцовка те вземат по няколко проби от животните. Други фактори са фуражът и пренасянето на млякото с камиони из Пловдивска област. Решението според него е спиране на купуването на мляко от тези райони.

"Проведохме консултативен съвет в Министерство на земеделието и решихме, че не може да се наложи пълна забрана на национално ниво. Или трябва да направим пълна ваксинация, или да не правим нищо и да загубим всичко. Според мен обаче държавата няма да вземе нито едно от двете крайни решения", каза председателят на асоциацията.

Колев каза, че асоциацията не е против ваксинацията, но тя трябва да е координирана. Обсъдено било на 15 август евентуално да започне в Пловдивска област.

По думите на доц. д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика секторът на овцевъдството и козевъдството у нас бележи рязък спад през последните години. Ако през 2007 г. овцете са заемали 4,7% от общия брой селскостопански животни, то през 2023 г. делът им е паднал до 2,5%. При козите сривът е още по-драстичен – от 1,5% през 2007 г. до едва 0,7% през 2023 г. Така общият дял на двата сектора е намалял от 6,2% на 3,2% - двойно. В страната има около 11 000 стопанства, като почти половината от всички овце – около 45%, се отглеждат в Южния централен регион. Производството на месо от кози е спаднало от 5,8 хил. тона до 1,2 хил., а от овце – от 15,4 хил. на 8,1 хил. тона. Млякото от кози е намаляло четири пъти – от 87,2 хил. тона на едва 20,1 хил. тона. България изнася овче и козе мляко в ЕС на цена около 6 евро за килограм. Според доц. Иванов окрупняването на производството крие по-големи рискове, а масовото умъртвяване на животни би довело до тежки икономически и социални последици за сектора.

„Вариант, който предложихме още преди месец, беше масова ваксинация. Това е и единственият начин за справяне с шарката. Огнищата се увеличават, животните се избиват и не можем да продължим така. Загубихме породи животни от националния генофонд, които сме създавали с години. Всичко се затри за един месец. Опасявам се дали не е късно вече и за ваксинация", заяви Бойко Синапов, председател на Националната асоциация на животновъдите в България.

Гласът на обединените животновъди е ясен – „Оттук нататък няма да допускаме евтаназиране. Прекратяваме евтаназията и няма да допуснем повече избиване на нашите животни. Ще пристъпим към лекуване", добави Синапов.

Овчари от Карлово и Първомай разказаха как вече над 30 дни имат карантина за животните.

„Никой не знае каква е болката на едно семейство, когато гледа как унищожават поминъка му. Нито един лекар не е дошъл оттогава. Не мога да търпя вече. Държавата затрива стопанства. Никой не мисли за спасяването на сектора, а за неговото унищожаване", категоричен бе един от животновъдите.

Доц. Чавдар Филипов от Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия университет предупреди, че все още няма яснота дали преболедувалите животни ще възстановят продуктивността си и дали няма да останат безплодни.

Председателят на Българския ветеринарен съюз Димитър Цанков съобщи, че от 2800 членове на организацията 800 работят с овце. По думите му и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа настоява за ваксинация като основна мярка срещу разпространението на болестта.