Микробус и кола се удариха на ключово кръстовище в Пловдив

Микробус и лек автомобил са се сблъскали на кръстовището на бул. "България" и ул. "Победа" в Пловдив около 17,30 часа. Към момента няма информация за сериозно пострадали участници в катастрофата, съобщават от полицията. По предварителни данни микробусът се е обърнал странично на пътното платно, след като се ударил в задната част на колата.