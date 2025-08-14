Микробус и лек автомобил са се сблъскали на кръстовището на бул. "България" и ул. "Победа" в Пловдив около 17,30 часа. Към момента няма информация за сериозно пострадали участници в катастрофата, съобщават от полицията. По предварителни данни микробусът се е обърнал странично на пътното платно, след като се ударил в задната част на колата.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21107384 www.24chasa.bg
Микробус и кола се удариха на ключово кръстовище в Пловдив
1560
Последвайте ни в Google News Showcase