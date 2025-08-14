Защо Румен Радев блокира Варна с НСО и е помилвал наркотрафикант, пита депутатът Калин Стоянов (Обзор)

Срокът за отговор от държавни органи е 14 дни, но не е ясно дали е длъжен да го даде ­- президентът не подлежи на парламентарен контрол

Официално обяснение от президента Румен Радев защо се движи с извънредно голяма охрана поиска бившият вътрешен министър и настоящ депутат от “ДПС - Ново начало” Калин Стоянов. Както и защо през 2022 г. Радев е помилвал осъден за наркотрафик. Стоянов изпрати официално писмо до държавния глава, в което му задава серия от въпроси.

Още в понеделник бившият МВР шеф пусна информация във фейсбук, че в неделя президентският кортеж е блокирал морската столица. Там Радев присъства на церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище.

Според поста на Стоянов

кортежът бил от “поне 7 черни коли и джипове,

придружавани от една полицейска кола и трима полицаи с мотори”.

От президентството не последва реакция, така че официално не се знае с колко коли точно е пътувал Радев. На събитието във военноморското училище обаче той не беше сам - участие взеха и социалният министър Борислав Гуцанов, и военният Атанас Запрянов, които също се движат с коли на НСО. Възможно е някои от тях да са били част от кортежа, видян от Калин Стоянов. КАЛИН СТОЯНОВ Снимка: Юлиян Савчев

В писмото си, разпространено в четвъртък, депутатът иска Радев да съобщи защо е бил с толкова много коли и кой ги е разпоредил, кой още се е возил и колко души е наброявала охраната на президента по време на пътуването му.

Стоянов пита още и на какво основание през 2022 г. е помилван Огнян Александров Атанасов - Тополнишкия. Той беше осъден на 15 г. затвор за трафик на наркотици в Гърция, екстрадираха го у нас и влезе в затвора през 2020 г.

През декември 2022-а в регионални благоевградски сайтове се появи информация, че

Тополнишкия е бил помилван, но без мотиви

и официално потвърждение.

Указите на президента за помилване не се обнародват в “Държавен вестник” с цел защита на личните данни и достойнството на амнистираните.

Този февруари Тополнишкия отново беше задържан с 5 кг кокаин по време на мащабна спецакция. Впоследствие му бяха повдигнати и обвинения като лидер на организирана престъпна група. През април го пуснаха под домашен арест, под какъвто е и до момента. Тополнишкия поиска още по-лека мярка, но преди дни - на 11 август, окръжният съд в Благоевград му е отказал.

Депутатът е отправил въпросите си на основание чл. 139 от правилника на парламента, който е с ранг на закон. Той гласи, че

държавните и местните органи са длъжни да съдействат на депутатите

и да им предоставят информация и документи във връзка с изпълнение на правомощията им. Стоянов обаче не посочва какво иска да прави с информацията и не е сигурно, че президентът ще го удостои с отговор. Иначе срокът е 14 дни, т.е. до 28 август, четвъртък.

Държавният глава не подлежи на нормалните процедури за парламентарен контрол. Според конституцията на такъв са подложени единствено членовете на Министерския съвет. Заради това и депутатът от “ДПС - Ново начало” задава въпросите си в писмо до президента, което обаче е изпратено през деловодството на Народното събрание. Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава на Царския плаж между Черноморец и Созопол в събота преди да замине за Варна. Снимка: Фейсбук

Бившият министър и президентът влязоха в конфликт през 2024 г., когато държавният глава отказа да издаде указ за назначаване на служебен кабинет с премиер Горица Кожарева, понеже в него за МВР бе предложен Калин Стоянов. Тогава той самият излезе на протест пред президентството. Освен това по сигнал на Стоянов прокуратурата повдигна обвинение в безстопанственост на човек на Радев - Иван Демерджиев, също бивш служебен вътрешен министър.