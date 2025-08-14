ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Пирея протестираха срещу пристигането на кораб с...

Митов поздрави ГДБОП и ДАНС за разбитата група за трафик на наркотици през България

Даниел Митов СНИМКА: Пламен Кодров

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов поздрави чрез публикация във фейсбук ДАНС и ГДБОП за работата то разбиването на групата за трафик на наркотици през България. 

"Поздравявам ГДБОП и ДАНС за мащабната и прецизно проведена операция, довела до сериозен удар по международен канал за трафик на наркотици. В рамките на действията, проведени между 1 и 13 август в 6 области на страната, бяха задържани 10 души – лидерът на групата, неговите координатори и изпълнители, всички известни на МВР", написа вътрешният министър.

"На АМ „Тракия" бяха открити 50 кг марихуана, укрити в тайник на товарен автомобил, а при последвали претърсвания – още 40 кг. Иззети са електронни устройства, документи и допълнителни количества наркотици. Операцията е реализирана по сигнал на ДАНС и под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив", посочи още той.

"Това е ясен пример за ефективно сътрудничество между службите и решителност в борбата с организираната престъпност", категоричен е Митов. 

