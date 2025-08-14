ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Пирея протестираха срещу пристигането на кораб с...

Майката и 4-годишното дете, пометени от АТВ, са в реанимация с опасност за живота

Тони Щилиянова

УМБАЛ Бургас

4-годишното детенце и майка му, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг по-рано днес, са пострадали тежко и са настанени в реанимацията на УМБАЛ Бургас. Има опасност за живота им, съобщиха през "24 часа" от здравното заведение.

Бащата на детето, който също е бил с тях, се е разминал само с леки наранявания. В болница обаче остават другите трима пострадали при инцидента - две деца на 6 и 12 години, братовчеди на най-малкото, както и мъж служител в хотел в курорта. Все още се изяснява какви са травмите на най-тежко ранените майка и дете. Превят и изследвания, уточняват от болницата.

Разпитан е 18-годишният младеж, който е шофирал АТВ-то. Както по-рано съобщи "24 часа", той продължава да твърди, че минути след да наеме машината е установил, че тя няма спирачки. В този момент обаче срещу него идвал автомобил и за да избегне сблъсъка той завил рязко към тротоара, връхлитайки пешеходците - семейство от Пловдив.

УМБАЛ Бургас

