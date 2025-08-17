36-годишен потомък на Иларион Макариополски стана монах в Бачково

С него братята в обителта вече са 12, предстои още двама да бъдат постригани

В Гърция и Румъния на Голяма Богородица е почивен ден, време е и в православна България това да стане, настоява епископ Сионий

След 3-годишно послушание наследник на Иларион Макариополски беше постриган за монах в Бачковския манастир на 9 август.

“Георги Марков препоръча себе си като смирен и канонопослушен християнин, изпълняващ стриктно и със съкрушено сърце възложените му послушания, редовен в богослуженията и искрено братолюбив в отношенията си с монасите и поклонниците на обителта”, съобщава Светият синод.

36-годишният Георги е взет под мантия от игумена на манастира – Величкия епископ Сионий, и постриган от Драговитийския епископ Василий – игумен на Троянската обител.

“Приемайки пред иконата на нашия Господ Бог Исус Христос, Георги получи в Христа името на свети Иларион Велики, а свидетелите на “сватбата му с небесата” - преосвещеният Велбъждският епископ Исаак, викарий на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, братята на Бачковската и Троянската обители и присъстващите християни, единогласно и многократно пяха за него “Господи, помилуй!”, се казва в съобщението.

Новопостриганият отец Иларион е завършил Богословския факултет на Великотърновския университет и освен на Иларион Макариополски е потомък по майчина линия и на митрополит Иларион Доростолски.

С брат Иларион монасите в Бачковската света обител стават 12.

“Имаме още двама послушници - брат Димитър и брат Валери, които при следващия пост ще пострижем”, каза пред “24 часа” епископ Сионий.

“Когато започнаха пожарите, Светият синод излезе с решение да се молим усърдно за подкрепа в борбата с огъня и за хората, които с дни не почиват и продължават да рискуват живота си. За тях и за техните семейства”, допълни игуменът.

“В съседните ни Гърция и Румъния Голяма Богородица е официален празник и се чества като втори Великден. В Германия също е почивен ден, както и в голяма част от Западна Европа. Време е и в православна България така да стане.

Това е ден за молитва и почит към Божията майка. В този смисъл братски апелираме към хората, от които зависи, да направят така, че и нашият народ на този ден да почива. Така хората няма да си пускат болнични, а ще могат да усетят празника”, смята епископ Сионий.