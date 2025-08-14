Шефката на КЗП Мария Филипова ще каже само на президента дали би приела да е служебен премиер (Обзор)

Но всички сме наясно, че трябва да изпълняваме задълженията си, намекна тя при изслушването за зам.-омбудсман ­ последния вакантен пост в "домовата книга"

Велислава Делчева внася името в НС в понеделник

Всички тук сме наясно, че преди всичко важното е да си изпълняваме задълженията.

С тези думи по време на изслушването си като кандидат за заместник-омбудсман шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова не отрече, че би станала служебен премиер. Но направи уговорката: Единствено президентът може да ме попита дали бих станала служебен премиер. И само на него дължа този отговор.

Темата за “домовата книга” опорочава избора на хора за длъжностите, които влизат в краткия списък на възможните служебни премиери, коментира още Филипова. Не било и добър знак към гражданите заради идеите, които имала за развитието на институцията на омбудсмана.

В това е убедена и бившата депутатка от НДСВ Деница Димитрова. За да работят добре омбудсманът и заместникът му, трябва да бъдат политически неангажирани, обяви тя. Затова категорично отхвърли възможността да приеме подобна покана от президента.

Третата кандидатка за поста - Марина Кисьова де Хеус, единствена изрази готовност да оглави правителството, но

само в случай на криза

или директна военна заплаха за България, когато всеки би поел отговорност.

“Ако става дума за политиканстване между партиите, не бих приела в никакъв случай”, обясни тя.

Изслушването протече в четвъртък пред омбудсмана Велислава Делчева и нарочна комисия по оценяването, в която влизат 5-има юристи от консултативния съвет към обществения защитник.

Самата Делчева заяви в първото си тв интервю преди седмици, че не би приела да стане служебен премиер. Омбудсманът нямал място в “домовата книга”, защото длъжността му е да защитава човешките права, а това не съвпадало с профила на премиер, категорична бе тя. След конституционните промени и заместникът на националния обществен защитник е в този списък и това е последното неизвестно име сред потенциалните служебни премиери.

Коя от трите кандидатки ще бъде предложена за поста, ще стане ясно в понеделник. Тогава Делчева ще внесе предложението си в парламента.

Според процедурните правила, които депутатите приеха в края на миналия месец, омбудсманът има право да предложи за избор само 1 кандидат, който лично е избрала. Номинациите пък бяха направени от неправителствени организации, които имаха само седмица да ги направят.

Мария Филипова е издигната от Българската асоциация за активни потребители, Деница Димитрова - от Национална мрежа за децата, а Марина Кисьова де Хеус - от фондация “Екатерина Каравелова”.

На изслушването си трите представиха концепции и отговаряха на въпроси, зададени от НПО и членовете на комисията по оценяване.

Оценката се формира по няколко критерия - образование, професионален опит, обществена дейност и проекти. Взема се предвид и мотивационното писмо, както и представянето им на интервюто, комуникационните умения на кандидата. Велислава Делчева съобщи, че въпреки дадения 3-дневен срок резултатите вероятно ще са ясни още в петък. В понеделник ще внесе името в НС, следва изслушване на кандидатката от парламентарната комисия за гражданското участие. После се гласува в пленарната зала, като се очаква това да стане скоро след завръщането на депутатите на 3 септември от 33-дневната им ваканция. Мария Филипова Снимка: Румяна Тонева

Да продължи да защитава правата на потребителите, посочи за свой основен приоритет Филипова. Водеща за институцията на омбудсмана трябва да е близостта до хората, посочи още тя при изслушването си. “Те не знаят дали някой в администрацията наистина се интересува от проблемите им”, каза шефката на КЗП. Затова иска

да се направят изнесени приемни за хората

в малките населени места.

В мотивационното си писмо пък предлага създаване на телефонна линия, на която гражданите да се обаждат при нарушени права. Дори вече работела по това, но нямало достатъчно желаещи да се включат в организацията. Такава линия ще скъси дистанцията, ще има чувство за близост на държавата до хората, обясни Филипова.

Реформи за достъпа на децата до здравеопазване и качествено образование, за равнопоставеността на мъжете и жените планира още шефката на КЗК. Говори дори за размера на пенсиите. Предлага и широка информационна кампания по малките населени места, за което да помагат и синдикатите. Деница Димитрова СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Деница Димитрова пък

ще се грижи за хората с увреждания, част от които е и самата тя

Иска децата с увреждания да имат шанс за равен старт, да не се налага да ходят в училища без условия за придвижването им или да не могат да си намерят работа. И промени в Закона за хората с увреждания, за да се налагат по-високи санкции на институции, които не осигуряват достъпност - болници, общини, бюра по труда, учебни заведения.

Димитрова би подкрепила инициативата на омбудсмана за проверка на интернатите и местата, където пребивават деца с криминални прояви. Смята, че те трябва да се закрият и заменят с по-съвременни мерки за проблемните деца.

Безводието и помощ за хората, останали без домове в опожарените райони изведе още Димитрова като сфери, в които омбудсманът трябва да помага. Също и информационна кампания за еврото сред по-възрастните хора в отдалечените места. Марина Кисьова де Хеус СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Основният приоритет на Марина Кисьова де Хеус пък ще бъде осигуряването на равни права между половете, като особено важни са равностойно заплащане и спиране на дискриминацията на майки с малки деца, когато си търсят работа. И сега нейната фондация работи в тази сфера. В концепцията ѝ е децентрализацията, за да може и извън София хората да имат достъп до всякакви услуги. Ще работи за по-добро детско здравеопазване и за преодоляване на последствията от климатичните проблеми. Сред идеите ѝ е НПО да се събират на годишна среща, на която да се дискутират основните проблеми в страната.