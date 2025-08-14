ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

БАБХ предотврати нерегламентирано транспортиране на животни и месо без документи

Овце СНИМКА: Pixabay

Българската агенция по безопасност на храните предотврати нерегламентирано транспортиране на животни и месо без документи, съобщиха от Агенцията.

След постъпил сигнал от служител на "Гранична полиция" през днешния ден за спрян в района след ГКПП "Кулата" миниван, превозващ живи животни и месо, екип на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград извърши незабавна проверка на място.

При инспекцията беше установено, че в превозното средство има седем овце и една коза (пръч), както и 20 кг овчи разфасовки месо, всички без идентификационна и здравна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Превозното средство не е регистрирано за транспорт на живи животни и храни от животински произход.

По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните.

БАБХ призовава гражданите при установяване на нарушения и нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.

