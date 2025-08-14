ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: Възложих да се изготви карта на водоизточниците в София, които могат да се използват при пожари

Възложих на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да изготви карта на всички водоизточници – хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа. Започваме от район „Нови Искър“ заедно със „Софийска вода“, съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във фейсбук профила си.

Той е посетил новата база на дирекцията в село Мрамор, където ще бъде събрана цялата техника, за да се реагира по-бързо при бедствия и кризи.

Въпреки че постройките не са използвани с години, скоро ще се превърнат в реновирана база – със зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция, уверява кметът. По неговите думи до края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители.

