Община Пазарджик глоби сметопочистваща фирма за умишлено непочистване из града

Общината в Пазарджик е издала 17 акта на обща стойност 61 000 лв. на сметопочистващата фирма БРОКС заради неизвозени отпадъци. Това съобщи днес на пресконференция кметът Петър Куленски. Поради лошо почистване на Пазарджик и трите села с вододайни зони Ивайло, Мокрище и Главиница от въпросната фирма местната община предприе спешни мерки за закупуването на почистваща техника.

По време на пресконференцията бе съобщено, че от началото на годината на сметопочистващата фирма са платени общо 4.902 млн. лв. текущи и стари задължения – по 500 х. лв. на месец и 1.012 от банковия заем от 19.5 млн. лв., като за всяка непочистена от БРОКС площадка почистващата фирма ще бъде глобявана по 1 500 лв, като само за 1 ден са издадени глоби за над 60 хиляди лева. Същата по размер е и санкцията за неизхвърлени навреме контейнери, допълни Куленски.

Към момента са закупени два самосвала по 3.5 тона, които ще чистят площадките около контейнерите за смет.

Общината започва от следващата седмица да разполага и 69 цветни контейнера тип "иглу" за разделно събиране на отпадъците, като целта е поетапно всички сегашни контейнери за разделно събиране да бъдат подменени с такива.

Стартирана е процедура за закупуване на почистваща техника – 28 машини и контейнери за битови отпадъци с индикативна стойност 7 млн. лв., на която Агенцията за обществени поръчки вече е дала ход, уведоми кметът. Предстои и нов конкурс за избор на фирма, обслужваща сепариращата инсталация през следващите 5 години, като при направено проучване при днешните условия при инфлация от 30% спрямо времето на първата процедура за избор на изпълнител, се оказало че цената за тон е с 10% по-ниска от настоящата, която е 85 лв.