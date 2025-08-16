Тримата от Наглите ходили да се срещат един с друг, сменили колите

По записи търсят мястото, където са се събрали

За среща един с друг са казали на близките си, че отиват тримата бандити от Наглите Прокопи Прокопиев-Поли Културиста, Ивайло Евтинов-Йожи и Даниел Димитров-Данчо Релето. Те са зарязали колите си на различни места, но оттам са взели други - чисти автомобили, които се водели на имената на други хора.

Срещата, за която говорели, трябвало да се проведе в неделя. Тримата оставили и мобилните си телефони в автомобилите. Това е причината криминалистите да предполагат, че те не са мислели, че ще се бавят. Документите им обаче не са открити в зарязаните коли - взели ги в случай, че им потрябват при случайна полицейска проверка.

Полицаите търсят къде са се срещнали тримата по записи от камери, по които проследяват движението на мъжете. Проблемът е, че след като са хванати на различни светофари по големи булеварди, не се появяват на следващите кръстовища

Затова криминалистите търсят записи от камери на магазини, ателиета и заложни къщи по преките на булевардите. Засега обаче резултат няма. Проверява се и кой от тримата е решил да се срещнат, както и дали в изчезването е замесен вътрешен човек. Засега единствените данни за това са, че роднините на Йожи не са го обявили за издирване, а МВР разбрало, че го няма по зарязаната му кола. Сигнали за изчезванията на Културиста и Релето са подадени от техните съпруги.

Работи се и по версия, че изчезнал кокаин може да има общо с историята

През март от МВР задържаха братята Митко и Радослав Лебешкови за отвличането на двама гардове. Те трябвало да пазят склад, от който по оперативни данни изчезнал кокаин за милиони левове. По случая имаше развитие два дни преди Наглите да изчезнат. Тогава се предаде третият обвиняем – Димитър Вълканов. По делото има показания, че той е откарал гардовете при братята Лебешкови. След това следите им се губят. Проверява се както тази версия, така и няколкото задържания на тузарската дрога в съседни наши страни, както и хванатият в дипломатически автомобил бял прах на Капитан Андреево. Той идвал от Испания. Търси се връзка с убийството на Георги Христов-Тинето, застрелян пред стадион “Георги Аспарухов” в София през 2021 г. Той се занимавал именно с трафик на кокаин от Испания към Турция. Смята се, че е убит заради изчезнал кокаин.

Не се изключва и версията тримата да са привикани, а в последствие ликвидирани от човека, поръчал убийството на Кирил Кирилов-Киро Шкафа, от Наглите. Той бе застрелян през 2012 г. малко след като го пуснаха от ареста.