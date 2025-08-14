ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21108714 www.24chasa.bg

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

792
Мъжът се е отклонил от пътя и първоначално е блъснал 3 от паркиралите коли Снимка: Pixabay

Шофьор заспа зад волана и помля 4 автомобила на паркинг във Варна. Инцидентът е станал в кв. „Левски" малко преди 01:00ч.в нощта срещу четвъртък. Няма пострадали хора, но материалните щети по автомобилите са сериозни, съобщава Нова.

Мъжът се е отклонил от пътя и първоначално е блъснал 3 от паркиралите коли. След това е потеглил назад и е ударил още един автомобил.

След инцидента е изпратен сигнал до „Пътна полиция". Когато пристигат на място шофьорът е обяснил пред униформените, че е заспал зад волана.

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни. Съставен е протокол.

Мъжът се е отклонил от пътя и първоначално е блъснал 3 от паркиралите коли Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)