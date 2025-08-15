ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 13,45...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21109508 www.24chasa.bg

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София, има загинал и ранени

5636
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София Кадър: Любомир Стоянов, "Катастрофи в София"

Тежка катастрофа стана рано тази сутрин между автомобил и автобус на градския транспорт в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". Сириец, който е пътувал в рейса е загинал. Той е на 65 г. Шофьорът и контрольор са настанени във ВМА с наранявания, съобщи БНТ. Очевидец разказа, че екипите на Бърза помощ пристигнали светкавично.

Автомобилът се е врязал странично през прозорците на автобуса, който чакал на светофара. Колата се блъснала в него при опит да направи завой към бул. "Възкресение". Пробите на шофьора на автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни.

Ситуацията с пътувалите в колата до момента не е ясна. Извършва се обработка на пътното плътно и се полива с вода и химикали, тъй като има много разлято масло от двете превозни средства.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София Кадър: Любомир Стоянов, "Катастрофи в София"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)