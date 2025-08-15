Товарен влак с дизелово гориво гори край село Пясъчево (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Товарен влак с цистерни се запали. Няколко вагона с дизелово гориво са се обърнали и горят край село Пясъчево, Хасковско.

На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня. Към мястото на инцидента пътуват и още пожарни екипи.

„Към настоящия момент има информация, че има инцидент с дерайлирал влак, който превозва дизелово гориво. Горят осем цистерни“, каза пред bTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който пътува към мястото на инцидента.

Той увери, че няма опасност за населените места.