Министър Караджов за цистерните, които горят край с. Пясъчево: Изключително сериозен инцидент с 33 вагона

Изключително сериозен инцидент с 33 вагона с дизелово гориво, съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов по БНТ по повод горящите цистерни край с. Пясъчево.

Инцидентът станал около 5 сутринта. Три вагона са изцяло дерайлирали. Скъсана е композицията, веднага след първия вагон, после дерайлирала, след което се разпалва пожар, обясни министърът. Пожарът продължил повече от час.

В момента е овладян и очаквам в следващите час-два да бъде потушен. Няма жертви, за щастие, няма наблизо населено място, за което да има опасност, каза министър Караджов. Композицията била на частен превозвач.

Екипите за разследване вече пътували натам и съвсем скоро щели да бъдат на място.

Влакът бил с два локомотива, единият най-отзад. Машинистите разказали, че са усетили мощен тласък, после чули тътен, обясни министър Караджов. Той също ще отиде на място.