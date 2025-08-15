ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От понеделник започва ударното биене на сондажи

1148
Николай Абрашев

През по-голямата част от деня, хората в Плевен, Ловеч и региона нямат вода. Кметът на Плевен определи ситуацията като критична. В търсене на решения и това лято се събраха представителите на институциите.

„Вчера имаше вода около пет-шест часа – сутрин рано и вечер. Спазват се графици, за да можем да си покрием нуждите", каза в „Тази сутрин" областният управител Николай Абрашев.

От другата седмица започва ударно биене на сондажи, каза той.

„В близките две седмици трябва да се оправят всички документи, за да можем да стартираме следващия месец ремонтите в Плевен, които ще подобрят водоподаването", обясни Абрашев.

„Почти всичката вода от Черни Осъм идва в Плевен, но вода няма, защото загубите са големи", уточни той.

Става въпрос за около 70% загуби.

Николай Абрашев

