От 15 дни имал книжка шофьорът, който се вряза в градски автобус в София, но вече имал шест фиша

Общият брой на пострадалите е седем, един загинал и шестима ранени

Един загинал и шестима ранени, това е трагичната равносметка от тежката катастрофа, която стана рано тази сутрин в София. Оказа се, че водачът, който я причини, е с книжка едва от две седмици.

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите от катастрофата, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение". Трима от тях са хоспитализирани – две момичета в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия, съобщиха от пресцентъра на болницата. Те са пътували в автомобила. Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София Снимка: Михаил Петков/Фейсбук

"След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение", посочват още от ВМА.

Сред тежко пострадалите е и шофьорът на автобуса. Водачът на колата пък е със счупена ръка.

Той е с книжка от 1 август. Роден е през 2004 г. и е на 21 години, съобщи на брифинг Мартин Цурински, зам.-шеф на "Пътна полиция". Макар и само с две седмици зад волана, младежът вече имал шест фиша, но за маловажни нарушения, като липса на триъгълник в автомобила и други, свързани с оборудването.

Пробите на шофьора на колата са отрицателни, а на този на автобуса още не са взети заради тежкото му състояние.

Рано тази сутрин на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков" стана тежък инцидент между автомобил и градски автобус. 65-годишен сириец, който е пътувал в рейса е загинал.

Очевидец разказа, че екипите на Бърза помощ пристигнали светкавично. Сигналът бил подаден в 1,56 ч.

Автомобилът, който се движел с висока скорост, се е врязал странично през прозорците на автобуса, който чакал на светофара. Той е управляван от 21-годишен водач. Колата се блъснала в автобуса при опит да направи завой към бул. "Възкресение".