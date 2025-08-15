ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21110047 www.24chasa.bg

Близо 480 пожара са регистрирани във Врачанско за последните два месеца

1232
Близо 480 пожара са регистрирани във Врачанско за последните два месеца Снимка: Pixabay

Близо 480 пожара са възникнали в област Враца в периода от 1 юни до началото на тази седмица, казаха от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). От тях 245 са били извън урбанизирани територии, предава БТА.

Унищожени са 72 дка иглолистна гора, 915 дка широколистна гора, 13 тона фураж, 72 дка лесонепригодни площи, 4000 бали фураж, 1 дка окосен фураж и общо 427,3 дка посеви пшеница и ечемик. От началото на годината е установен един подпалвач, но не е санкциониран поради това, че е с психически проблеми.

По отношение на превенцията за отчетния период са извършени 614 проверки за съответствието на обекти и строежи с правилата и нормите за пожарна безопасност, посочиха още от РДПБЗН Враца.

Оттам коментираха, че за почти всички пожари, които са в близост до населени места, кметовете на кметства са оказвали съдействие. Осигурявали са водачи, познаващи добре пътищата в землищата, организирали са и спонтанни доброволци, които не са регистрирани по реда на Наредбата за доброволните формирования.

Близо 480 пожара са регистрирани във Врачанско за последните два месеца Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)