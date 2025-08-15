Условна присъда за мъж, обрал пари от кутии за дарения в 5 черкви и манастири

Условна присъда получи мъж, обвинен в кражба на пари от кутии за дарения в 5 черкви и манастира в общините Бобошево и Сапарева баня.

М. Али се призна за виновен пред Районен съд Дупница. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия, като му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 2 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Имуществените вреди, причинени от престъплението са възстановени. Обвиняемият М. Али следва да заплати направените разноски по делото в размер на общо 1624, 18 лв., за изготвяне на експертизи по сметка на ОД МВР Кюстендил. Мъжът се води неосъждан, но е реабилитиран.

В периода от 27.12.2024 г. до 18.01.2025 г., в с.Усойка, община Бобошево и в с. Ресилово, община Сапарева баня, е извършил петте кражби. 27.12.2024 г., от метална каса / кутия/ за дарения в черковен храм на манастир „Свети Вмчк. Димитър Солунски" - гр. Бобошево е отнел сумата от 19,70 лв. На 30.12.2024 г., от метална каса / кутия/ за дарения в черковен храм на манастир „Свети Вмчк. Димитър Солунски" - гр. Бобошево, е отнел 35 лв..

На 30.12.2025 г., от кутия за дарения в параклис / храм / Св. Мария Магдалина" - с. Усойка, е отнел 13,70 лв. На 11.01.2025 г., от две кутии за дарения в черковния храм на девически манастир „Покров на Света Богородица" в с. Ресилово, общ. Сапарева баня е отнел сумата от 700 лв.; На 18.01.2025 г., от две кутии за дарения в черковния храм в девически манастир „Покров на Света Богородица" е отнел 100 лв. Общата сума на откраднатите пари е 868,40 лв.