Изслушват кандидатите за Антикорупционната комисия другия петък

Ана Михова

Номинационната комисия - Нина Седефова, Венера Милова, Айсун Акджиев, Силвия Къдрева и Калин Калпакчиев (от ляво на дясно) Снимка: Георги Палейков

Кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ще бъдат изслушани от Номинационната комисия другия петък, 22 август, решиха членовете й. Това ще стане от 10,30 часа, като изслушването ще бъде по азбучен ред на фамилните имена. 

Преди това Номинационната комисия допусна до изслушване и четвъртия кандидат адвокат Аделина Натина. Миналия път допускането й беше отложено заради непълнота в документите.

Другите трима кандидати са Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков. 

Номинационната комисия ще оценява кандидатите по три критерия.

За моралните си качества, те ще получават максимум 3 точки, другият показател е професионални качества, които ще се оценяват с пет точки, а третият е професианелн опит, за което ще се дават 2 точки. Трите показателя дават максимум 10 точки. 

Другият критерий е опита за специфичната длъжност и административният опит, за което е предвидено максимум  6 точки, а за мотивация ще се дават 4 точки.

 Третият критерй е концепцията, за която ще се дават максимум 10 точки. Максимялният брой, който може да събере кандидат, е 30 точки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

