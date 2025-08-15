Директорка на училище в Асеновград: Спирането на помощите демотивира родителите на отсъстващите

С влизането ни в Шенген стана още по-трудно, отписано от нас детето, не е ясно дали и къде е записано за обучение, обясни зам.-кметът Петър Петров

Санкциите срещу родителите, чиито деца не посещават училище, като спирането на помощите за година, още повече ги демотивира. Това посочи директорката на ОУ "Никола Вапцаров" в Асеновград Калина Василева. "Нашите обходи са постоянни, в рамките на учебната година ние ежедневно работим с родителите, но въпреки това изпитваме трудности със задържането на децата в клас", каза тя по време на среща с областната управителка проф. Христина Янчева. Заедно със заместничката си Нурджан Караджова тя посети училището и разговаря с деца от уязвими социални групи в кв. "Лозница", съобщиха от областната администрация.

Срещата, която се проведе вчера, даде старт на обиколката на проф. Янчева в различни общини за прилагане на Механизма за връщане на децата в клас. Тя коментира с кмета на Асеновград Христо Грудев как на местно ниво институциите работят за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците. Заедно с нея при обхода на място бяха зам.-кметът по хуманитарни дейности инж. Петър Петров и шефката на общинската дирекция образование Елена Савкова. По време на срещата проф. Янчева се срещна с родители на деца от уязвими групи. Снимка: Областна администрация Пловдив

В разговора с директорката Калина Василева бяха откроени основните предизвикателства в работата на преподавателите в квартала със смесено население и уязвими групи. По думите й като основен проблем се очертава и невъзможността да се проследи движението на децата заради постоянната миграция на семействата, свързана с търсенето и намиране на работа, основно в чужбина. "С влизането ни в Шенген стана още по-трудно. Отписано от нас детето, не е ясно дали и къде е записано за обучение", обясни Петър Петров

След срещите областната управителка посочи, че в разговорите с родителите и медиаторите са били отчетени и други проблеми - езиковата бариера, културните специфики, липса на родителска подкрепа в процеса на обучение, недостатъчна подготовка на част от учителите да работят в мултикултурна среда. Според нея е необходима системна съвместна работа, за да се преодолеят предизвикателствата пред образователната интеграция.

Кметът на Асеновград подчерта, че общината не спира усилията си за обхващане на децата от уязвими групи. В началото на септември по негова инициатива в града ще се проведе кръгла маса по тези проблеми и ще се търсят решения.