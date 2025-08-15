ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Александър Джартов: Още изтича гориво от цистерните край Пясъчево

Главен комисар Александър Джартов СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона.

От тях най-малко осем са цистерни с гориво, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който пристигна на място на инцидента.

Той посочи, че все още продължава да изтича дизелово гориво.

„Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване. Перфектна работа на колегите на място", каза комисар Джартов, цитиран от bTV. 

Посочи, че няма опасност за населението на селото.

Причините за инцидента все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.

