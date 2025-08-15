Дупнишки полицаи предотвратиха измама на жена с поръчка на стоки по интернет

Дупнишки полицаи предотвратиха измама на жена, направила поръчка на стоки по интернет, съобщиха от ОДМВР-Кюстендил. Дупничанката Надежда Методиева се впечатлила от промоционалната цена на сенници за автомобили в интернет сайт. Последвал контакт чрез телефонен разговор, поръчката била направена и пакетът доставен от куриерска фирма. Жената платила поръчката с банкова карта. Отваряйки пратката с изненада установила, че съдържанието е различно – тример на много по-ниска стойност. Веднага опитала да се свърже по телефона с изпращача, а операторът й съобщавал, че е избрала несъществуващ номер.

Надежда веднага се обадила в РУ Дупница и последвала бърза реакция. Преводът бил блокиран, а няколко часа по-късно сумата от 280 лв. възстановена по сметката на Надежда.

След щастливата развръзка Надежда Методиева изпратила писмо до началника на РУ Дупница, с което благодарила на служителите от Икономическа полиция в управлението и по-специално на инспектор Виктор Йорданов за професионализма, бързата реакция и предотвратяване на измамата.

В писмото се казва: "Благодаря за добрата комуникация и защитения ми интерес, Вашата работа е важна за законността и сигурността в Дупница! Продължавайте да бъдете добър пример, желая на целия екип ползотворна работа!"