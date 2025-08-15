ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕЦТП: Да се даде информация как и къде е получил книжка, шофьорът, врязал се в автобус

Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies

Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) призовава Министерството на транспорта в лицето на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно да информира обществото ясно и конкретно как е получил свидетелството си за правоуправление на моторно превозво средство (СУМПС) водачът, причинил тежката катастрофа с жертва в София, врязвайки се в автобус на градския транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на ЕТЦП.

"И по-точно - къде и как се е обучавал и кога и как е положил изпити.

Не твърдим, че има нещо нередно, но сме категорични, че всички тези отговори се дължат на обществото. Още повече, че от години има твърдения за сериозни пропуски в процеса на обучение за СУМПС. И не се съмняваме, че е в общ интерес всички по веригата да носят отговорност - от обучаващия, през изпитващите и самия водач, до контрола", пишат още от ЕЦТП.

Рано тази сутрин 21-годишен шофьор се вряза в автобус на столичния градски транспорт на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков".  Автомобилът, който се движел с висока скорост, се е врязал странично през прозорците на автобуса, който чакал на светофара.

Един е загинал, а шестима са ранени вследствие на инцидента. 4 души са настанени във Военномедицинска академия (ВМА), двама са с опасност за живота. Сред тежко пострадалите е и шофьорът на автобуса. Водачът на колата пък е със счупена ръка.

Шофьорът на автомобила имал книжка от 1 август. Макар и само с две седмици зад волана, младежът вече имал шест фиша, но за маловажни нарушения, като липса на триъгълник в автомобила и други, свързани с оборудването. 

