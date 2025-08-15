ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Виктор, врязал се в автобус и убил пътник, два пъти е хващан да краде. Аудито му литнало от остров на пътя

Димитър Мартинов

Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies

Две кражби, още докато е бил непълнолетен, личат в досието на 21-годишния Виктор Илиев, който с колата си се вряза в автобус, уби пътник и рани още шестима в София рано тази сутрин. 

Те са били извършени, когато младежът с книжка от две седмици, но и шест пътни нарушения, бил на 16 години. 

Двете престъпления били дребни и за това не се стигнало до съд. Виктор дори се разминал без възпитателни мерки. Самите кражби били от магазин - задигнал алкохол, за да се почерпят с приятели. 

Аудито на Виктор се вдигнало и изхвърчало на високо, след като преминал с огромна скорост през асфалтовия остров в средата на кръстовището.

Тежката  катастрофа стана рано тази сутрин в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". При инцидента има загинал и шестима ранени. Водачът, който я причини, е с книжка едва от две седмици.

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите от катастрофата, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение". Трима от тях са хоспитализирани – две момичета в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия, съобщиха от пресцентъра на болницата. Те са пътували в автомобила.

"След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение", посочват още от ВМА.

