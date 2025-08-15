ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

14-годишен без книжка се преби с нерегистриран мотор

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

14-годишен младеж се преби с нерегистриран мотор. Пътният инцидент е станал в четвъртък на пътя между сатовчанските села Вълкосел и с. Слащен, съобщиха от полицията. Неправоспособен младеж от с. Вълкосел, управлявайки с несъобразена с пътните условия скорост мотоциклет „Хонда", който не е регистриран по надлежния ред, е паднал на платното за движение. При падането е получил фрактура на глезена и охлузвания и натъртвания по тялото.

Направената му проба за употреба на алкохол е отрицателна. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

