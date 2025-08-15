Задигнаха над 27 хил. лв. и ловни патрони при домова кражба в Монтана

За времето от 28-ми 31-ви юли в Монтана, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, неизвестен е отнел от владението на 53 год., собственик и живущ в имота парична сума в размер на около 27300 лева, 40 патрона за ловен автомат калибър 308 модел "Уинчестър", 16 бр. ловни патрони 12 калибър и дебитна карта на името на пострадалия, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои.

По случая е образувано досъдебно производство 195, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 194, ал. 1 от НК. След проведени множество оперативно-издирвателни мероприятия са установени извършителите на деянието две лица на 53 год. от с. Боровци и от с. Замфирово, обл. Монтана. И двамата са криминално проявени и осъждани.

Полицаите намерили и иззели част от отнетата сума, както и част от инкриминираните вещи. По случая продължава работа РУ Монтана.