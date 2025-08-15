Иззеха 5 кг наркотици при спецакция в Нова Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 5 кг суха листна маса, реагирала положително при тест за наркотици, са иззети при специализирана операция на полицията, съобщиха от ОДМВР-Сливен.

Акцията е проведена на 14 август в населено място от община Нова Загора. Наркотиците са открити при проверка в частен имот, собственикът на който е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Същия ден в Нова Загора е задържан и 39-годишен водач на лек автомобил „Опел Корса", управлявал след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена в 06:15 ч. на ул. „Патриарх Евтимий" по време на контрол за пътна безопасност.

Пробата с техническо средство е показала положителен резултат, издаден е талон за медицинско изследване и е образувано досъдебно производство.