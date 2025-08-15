ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21110529 www.24chasa.bg

Иззеха 5 кг наркотици при спецакция в Нова Загора

588
Иззеха 5 кг наркотици при спецакция в Нова Загора. СНИМКА: Архив

Около 5 кг суха листна маса, реагирала положително при тест за наркотици, са иззети при специализирана операция на полицията, съобщиха от ОДМВР-Сливен.

Акцията е проведена на 14 август в населено място от община Нова Загора. Наркотиците са открити при проверка в частен имот, собственикът на който е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Същия ден в Нова Загора е задържан и 39-годишен водач на лек автомобил „Опел Корса", управлявал след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена в 06:15 ч. на ул. „Патриарх Евтимий" по време на контрол за пътна безопасност.

Пробата с техническо средство е показала положителен резултат, издаден е талон за медицинско изследване и е образувано досъдебно производство.

Иззеха 5 кг наркотици при спецакция в Нова Загора. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)