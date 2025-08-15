Задържаха 34-годишен от Лом за притежание на наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 14 август е получен оперативен сигнал, че лице от Лом извършва дейност свързана с държане и последващо разпространение на наркотични вещества.

В хода на проведените планирани мероприятия и последвалите дейности по претърсване и изземване на адрес в Лом, обитаван от 34-годишен криминално проявен.

В имота на различни места е открита общо 89.66 гр. суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест веществата реагират на наркотичното вещество „канабис". На първия етаж на къщата е намерен пистолет марка „Екол лейди", кал.9мм. с пълнител, с общо 44 броя патрона кал. 9мм. В коридора са намерени 6 броя кашона, съдържащи общо 31 бутилки уиски с вместимост от 700мл., без български акцизен бандерол, Същите са иззети.

Собственикът е задържан за срок до 24 часа в ареста на Районно управление - Лом и са образувани три досъдебни производства за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, за престъпление по чл.339, ал.1 от НК и за престъпление по чл.234, ал.1 от НК. По случая продължава работа РУ Лом.