ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха отк...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21110694 www.24chasa.bg

Потушен е пожарът в село Карлуково

1300
Потушен е пожарът в село Карлуково Снимка: Архив

Потушен е пожарът, възникнал на 13 август по обед в землището на луковитското село Карлуково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч. Огънят е унищожил 320 дка низово гора и 60 дка сухи треви. Огнеборците са спасили 300 дка смесена гора.

БТА припомня, че в пожарната служба в Луковит беше получен сигнал за запалени сухи треви в местността Стублата. Екип остана на място през цялата нощ, а пожарникари и горски обхождаха района и вчера през деня.

Вчера луковитски огнеборци са реагирали на сигнал за пожар в сухи треви отново край Карлуково. Изгорели са около 300 дка суха трева низово в широколистна гора. Спасени са 200 дка широколистна гора.

Потушен е пожарът в село Карлуково

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)