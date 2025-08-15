Двама се удавиха в Ахтопол и Свети Влас, единият опитал да спаси непозната жена

Нови две жертви взе коварното августовско море на 14-ти. Удавиха се двама мъже - в Ахтопол и Свети Влас, съобщиха от полицията.

На 14.08.т.г. около 15.30 ч. в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент на северния плаж в Ахтопол, при който спасителите извадили от морето на брега тялото на 55 - годишен софиянец. Извършен е оглед на местопроизшествието, като видими следи от насилие не са открити. Тялото е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство. Според очевидци мъжът се хвърлил в големите вълни, за да спаси непозната жена, но сам той не успял да излезе на брега.

На 14.08.т.г. около 19.00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа пред гранд хотел «Свети влас» в Свети влас, при който по време на плуване в морето на 52 годишен българин му прилошава и изпада в безпомощно състояние. Изтеглен е на брега от негови роднини и други посетители на плажа. Въпреки оказаната му първа помощ мъжа починал. Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.