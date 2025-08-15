ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха отк...

Вижте как Виктор се забива в прозорците на автобуса (Видео)

Виктор Илиев изобщо не е натиснал спирачката преди да се забие в прозореца на автобус от градския транспорт. Това става ясно от видео от катастрофата, в което "24 часа" разполага.   

На кадрите, заснети от светофарна камера, се вижда как 21-годишният Илиев прелита с бясна скорост, а колата му отскача и изхвърча от бордюра на трамвайната спирка на кръстовището на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение".

От видеоклипa става ясно, че автобусът е чакал на червен светофар, за да завие надясно. Затова е бил в крайната дясна лента. Ако беше в близката до бордюра, автомобилът е можело да се забие в по-ниска част, а не в прозорците. 

Клипът показва, че Виктор се разминава с две таксита на по-малко от 50 см разстояние.   

Две кражби, още докато е бил непълнолетен, личат в досието на 21-годишния мъж. Те са били извършени, когато младежът с книжка от две седмици, но и шест пътни нарушения, бил на 16 години.

Тежката катастрофа стана рано тази сутрин в София. При инцидента има загинал и шестима ранени.

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите от катастрофата. Трима от тях са хоспитализирани – две момичета в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия, съобщиха от пресцентъра на болницата. Те са пътували в автомобила.

"След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение", посочват още от ВМА.

                                                                                                                                                                                  

