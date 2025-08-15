Задържаха под стража мъж, шофирал на 3 вида наркотици в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По внесено искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 37-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества.

На 11.08.2025 г. около 23,05 часа в гр. София, обвиняемият К.Г. управлявал лек автомобил марка „Ситроен" по ул. „Рилска обител", когато бил спрян за полицейска проверка. Полицаите му направили „Дръг тест", който отчел, че обвиняемият е шофирал автомобила след употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

К.Г. е осъждан за идентично престъпление и е в изпитателен срок.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 4, вр. чл. 3, вр. чл. 28, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 5 години и „глоба" от 2000 до 10 000 лева. К.Г. беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че К.Г. може да извърши друго престъпление и му наложи най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.