ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха отк...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21111027 www.24chasa.bg

Парчета от спукана гума на камион повредиха няколко коли, шофьорът - на амфетамини

2184
АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Парчета от спукана гума на движещ се по автомагистрала „Струма" камион ДАФ повредиха няколко автомобила, шофьорът – употребил амфетамини, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 20 минути преди полунощ на автомагистрала „Струма" в района на Перник бил спрян за проверка влекач ДАФ с ремарке. Камионът, с водач 53-годишен столичанин, пътувал посока столицата.

Малко преди това били получени сигнали от водачи на леки автомобили на тел. 112, че същият камион е със спукана гума и хвърчат парчета, които са нанесли леки повреди на няколко преминаващи коли.

При изпробване на водача на ДАФ-а за алкохол и наркотици е отчетен положителен резултат за амфетамин.

Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка и действията по разследването продължават.

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)