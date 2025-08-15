57-годишен подпали трева в Монтанско, изгоряха осем селскостопански постройки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стопански постройки са изгорели при пожар, предизвикан от неправилно боравене с огън в село Буковец, Монтанско, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 14 август в 15.05 ч. в Районно управление - Лом е получен сигнал от село Буковец, за възникнал пожар в близост до селскостопанска постройка. Вследствие са обгорели четири тухлени и четири дървени стопански постройки, както и 20 дка ниска тревна и храстова растителност, посочват от полицията.

При огледа на място, служителите на реда установили, че пожарът е причинен от неправилно боравене с огън от 57-годишен жител на селото, който направил пълни самопризнания. По случая е образувано досъдебно производство, разследването продължава в РУ – Лом.

В началото на август при два пожара в област Монтана изгоряха три автомобила, лозов масив, нива със слънчоглед и 450 дка сухи треви и храсти, припомня БТА.