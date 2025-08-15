ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виктор е глобен часове преди да се вреже в автобуса, да убие един и да докара двама до прага на смъртта (Видео)

Димитър Мартинов

[email protected]

30732
Снимка: Надежда Дойчинова, фейсбук

Часове преди фаталната катастрофа при която уби пътник в автобус и рани шестима души, Виктор Илиев е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител. 

Виктор бил тестван за алкохол и наркотици, пробите му били отрицателни. Пътните полицаи му писали глоба от 50 лв. заради липсата на задължителните аптечка и пожарогасител. 

Тежката катастрофа стана рано тази сутрин в София. При инцидента има загинал и шестима ранени, сред които и Виктор.

Малко по-късно мъжът се блъснал в автобуса на кръстовището на столичните булеварди "Константин Величков" и "Възкресение".

Виктор Илиев е задържан. Той има още шест  глоби натрупани за две седмици от както има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. 

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите от катастрофата. Трима от тях са хоспитализирани – две момичета в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия, съобщиха от пресцентъра на болницата. Те са пътували в автомобила.

"След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение", посочват още от ВМА.

Снимка: Надежда Дойчинова, фейсбук

