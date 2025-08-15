Патриарх Даниил е в Кюстендил за духовния празник на града

„Божията майка е първият човек, който в пълнота осъществява назначението на човека, обожанието. Външно не е известна с някакви велики грандиозни дела, но вътрешно се е украсила с непреходни добродетели - пълната вяра, упование, преданост, всеотдайност към бога и се е удостоила да стане Божия майка. Да изпълним този нейни майчин завет и ще видим ползата за себе си. Честит и благословен празник". Това каза в Кюстендил патриарх Даниил. Той оглави светa литургия за празника Успение Богородично, който е обявен и за официален духовен празник на града.

Патриархът ще отслужи водосвет в центъра на града и ще освети Богородичните хлябове за културния форум „Панагия – Въздигане на хляба", който е живата връзка с православната вяра. Подредени са уникални, красиви обредни хлябове, подготвени от читалищата на Община Кюстендил.

Ще бъде и открит нов мащабен проект на школата „Новите Майстори" и художника Евгени Серафимов, които представят кюстендилска шевица от женска риза на площ от 1200 кв.