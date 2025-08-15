ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словак и хърватин от УЕФА за "Арда" в плейофа за Л...

Хванаха 16-годишен зад волана на кола с прекратена регистрация в Стара Загора

Полиция Снимка: Архив

16-годишен тинейджър беше хванат да шофира автомобил с прекратена регистрация в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 14 август 2025 г. в сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

То е за това, че 16-годишно неправоспособно момче към 18.00 ч. същия ден в землището на Стара Загора по общински път е управлявало лека автомобил „Нисан", който не е регистриран по надлежния ред - с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели за друго МПС.

Полиция Снимка: Архив

