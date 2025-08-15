МВР: 411 нарушения по пътищата засечени за седмицата

Засилват контрола по магистралите през уикенда

Общо 411 нарушения на Закона за движението по пътищата са констатирани от патрулите на Дирекция „Жандармерия" за времето от 9 до 15 август, съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Два са установените случаи на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, като и при двата водачите са били зад волана с концентрация на алкохол над 1,2 на 1000. Установен е и един случай на шофиране след употреба на наркотици.

Без шофьорска книжка са управлявали шестима водачи. Без преминат годишен технически преглед или сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" са били установени да управляват 111 души, констатирани са и още 301 по-дребни нарушения на ЗДвП. По време на проверките от патрулите са връчени и 677 електронни фиша и наказателни документи. Патрулите работят основно в отдалечените и малките населени места, както и по автомагистралите.

В рамките на днешния петъчен ден и в неделя, когато се очаква по-интензивно движение по основните направления, екипи на дирекция "Жандармерия" ще бъдат разположени по магистралите "Хемус" и "Тракия".

БТА припомня, че за предходната седмица установените нарушения от полицейските екипи са общо 343. При проверките на патрулите на "Жандармерия" са установени и шестима водачи без шофьорска книжка. Има констатирани 114 случая на управление на моторно превозно средство без годишен технически преглед или задължителна застраховка "Гражданска отговорност". При проверките са връчени и 615 електронни фиша и наказателни документи.