Прокуратурата пое разследването за запалените цистерни край Пясъчево

Под надзора на Районна прокуратура – Хасково се извършват разследващи действия по произшествието край симеоновградското село Пясъчево, при което се обърнаха и подпалиха цистерни с гориво от товарна влакова композиция тази сутрин, съобщиха от прокуратурата. След обезопасяване на мястото на пожара, ще бъдат направени огледи. Предстои и разпитът на свидетели на инцидента и провеждането на процесуално-следствени действия, уточниха от държавното обвинение.

Тази сутрин към 5:05 часа е получено съобщение за дерайлирала влакова композиция с 34 вагона и два локомотива край населеното място. За БТА кметът на Симеоновград Милена Рангелова посочи, че няма пострадали хора от селото и не се налага евакуация.

По-късно директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов, съобщи от мястото на инцидента, че от обърналите се цистерни с дизелово гориво, от които все още има теч, са осем.

Пожарът е овладян и няма опасност за населеното място.

На място са пожарникарски екипи от Хасково, Ямбол и Стара Загора.

Край село Пясъчево пристигна също вицепремиерът и министър на транспорта Йордан Караджов, който уточни, че под тежкия товар на преобърналите се съоръжения железният път в участък от 50-60 метра е буквално премахнат. Министър Караджов отказа да коментира предполагаеми причини за инцидента и подчерта, че те ще бъдат изяснени от разследването.

