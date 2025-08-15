Канабис и метаамфетамин са иззети при проверки в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 14 август, около 10:20 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „БМВ". Пътник в него предава електронна цигара и ампули с течност, реагиращи на канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство. На 15 август, около 01:35 часа в село Оброчище при проверка на лек автомобил „Ауди", управляван от 25-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 15 август, около 00:00 часа в село Стефаново е извършена проверка на 33-годишен мъж и е намерена суха тревна маса, реагираща на канабис. Предния ден извършена проверка на 38-годишен мъж в Добрич установява отново суха тревна маса, реагираща на канабис. извършена проверка на 38-годишен мъж. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.