ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словак и хърватин от УЕФА за "Арда" в плейофа за Л...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21111634 www.24chasa.bg

Канабис и метаамфетамин са иззети при проверки в Добричко

Дияна Райнова

932
СНИМКА: Архив

Канабис и метаамфетамин са иззети при проверки в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 14 август, около 10:20 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „БМВ". Пътник в него предава електронна цигара и ампули с течност, реагиращи на канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство. На 15 август, около 01:35 часа в село Оброчище при проверка на лек автомобил „Ауди", управляван от 25-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 15 август, около 00:00 часа в село Стефаново е извършена проверка на 33-годишен мъж и е намерена суха тревна маса, реагираща на канабис. Предния ден извършена проверка на 38-годишен мъж в Добрич установява отново суха тревна маса, реагираща на канабис. извършена проверка на 38-годишен мъж. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте как Виктор се забива в прозорците на автобуса (Видео)