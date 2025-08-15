По Инвестиционната програма за общински проекти се финансира ремонтът на бул. „Симеон Велики“, а чрез заем и собствени средства – канализацията и рехабилитацията на ул. „Университетска“

Не инвестираме в асфалт, а в по-добрия живот на шуменци. Чака ни много работа и още много нови проекти, които вече сме спечелили и сега кандидатстваме за нови. Ремонтът на бул. „Симеон Велики“ е за над 23 млн. лв., а на ул. „Университетска“ – над 2,6 млн. лв.

първа копка - ул. УНИВЕРСИТЕТСКА

Това посочи кметът на община Шумен проф. Христо Христов по време на първата копка на ремонта на двете пътни артерии в Шумен.

Удовлетворен съм, че най-накрая стартираме тези големи инфраструктурни проекти. Двата обекта се финансират по различни начини – чрез Инвестиционната програма за общински проекти е ремонтът на бул. „Симеон Велики“, а чрез заем и собствени средства – канализацията и рехабилитацията на ул. „Университетска“, обясни кметът.

В подготовката на проекта на ул. „Университетска“ срещнахме много трудности най-вече заради некачественото изпълнение на канализацията, което заварихме и последващите действия, вкл. съдебни, за да защитим интереса на шуменци. Ще гледаме да свършим по най-бързия начин ремонтът на канализацията, след което да се премине към пълното реновиране на ул. „Университетска“, подчерта проф. Христо Христов. Цялостната инвестиции в улицата – и канализация, и ремонт – е над 2,6 млн. лв.

първа копка - бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ

Той добави, че се ремонтират още три свързани улици – „Дедеагач“, „Лозенград“ и „Червена роза“, дейностите по които се финансират със заем, изтеглен от Община Шумен, както и канализации, които се финансират със собствени средства на Общината. Готова е и на ул. „Ален мак“, която дава възможност за обход, допълни кметът.

Ремонтът на бул. „Симеон Велики“ ще обхване цялата дължина от около 5,5 км и ще се изпълнява на пет етапа, без пълно затваряне на трасето. Ще се изгради нова велоалея по цялата дължина на булеварда, достъпна среда за хора с увреждания, отводняване, изграждане на нови павирани тротоари (30 хил. кв. м. унипаваж), нови дъждоприемни шахти, асфалтова настилка, подсилване на осветлението, нова ограничителна система против висока скорост, нова светофарна уредба за велосипедисти, зелени разделителни ивици, парапети, видеонаблюдение и др. Проектът е основен за Шумен, защото булевардът пресича цели град и предимствата ще са за всички шуменци, подчерта проф. Христо Христов.

За година и половина инвестирахме в големите проекти около 10 млн. лв. - бул. „Ришки проход“, Пети километър, ул. „Северна", ул. „Г.С.Раковски", ул. „Марица“-южно платно, входът на Шумен откъм Индустриалния парк, ул. „Ален мак“ и др., обобщи проф. Христо Христов. По думите му, Шумен трябва да стане модерен, зелен и индустриално развит град и да привлича сериозни инвеститори, за да се повишава икономическият растеж на общината и животът на нейните граждани.

На двете пътни артерии от днес, 15 август, е въведена временна организация на движението.