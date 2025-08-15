Аудито, забило се в автобуса, е взето на лизинг преди 2 месеца, на 15 години е

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта.

21-годишният Виктор от софийския квартал Факултето, негов връстник и две момичета - на 25 и 18 години, които сега са с опасност за живота, са пътували без цел - обикаляли из София.

В момента разпитват мъжа, който е бил в колата. Питат го как се е стигнало до катастрофата и какво е разсеяло шофьора, че да няма спирачен път. Пробите на Виктор за алкохол и наркотици са отрицателни.