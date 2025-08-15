ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21111746 www.24chasa.bg

Аудито, забило се в автобуса, е взето на лизинг преди 2 месеца, на 15 години е

Димитър Мартинов

[email protected]

22116
Тази снимка на Виктор Илиев се разпространява из социалните мрежи

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта.

21-годишният Виктор от софийския квартал Факултето, негов връстник и две момичета - на 25 и 18 години, които сега са с опасност за живота, са пътували без цел - обикаляли из София.

В момента разпитват мъжа, който е бил в колата. Питат го как се е стигнало до катастрофата и какво е разсеяло шофьора, че да няма спирачен път. Пробите на Виктор за алкохол и наркотици са отрицателни.

Тази снимка на Виктор Илиев се разпространява из социалните мрежи
Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Тази снимка на Виктор Илиев се разпространява из социалните мрежи
Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies
Тази снимка на Виктор Илиев се разпространява из социалните мрежи
Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies

