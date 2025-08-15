Остава тежко състоянието пострадали при катастрофата с врязалата се кола в автобус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Остава тежко състоянието на четирима пострадали при катастрофата между автобус и кола в София.

Трима са настанени в „Пирогов", двама - в тежко състояние, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Двама пострадали са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, предаде bTV.

Той обясни, че един е по-слабо пострадал, а друг от пациентите, докарани снощи, е освободен поради несъществени наранявания.

"Ние трябва от ранна детска възраст да се възпитаваме в спазване на правила", коментира министър Кирилов по повод инцидентите по пътищата.

Тази нощ около 1:46 ч. на телефон 112 бе получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул. "Възкресение" и бул. „Константин Величков" в столицата между кола и автобус на градския транспорт.

При инцидента един човек е загинал, а седем са пострадали. От СДВР уточниха, че една от версиите, по които се работи за тежкото произшествие, е несъобразена скорост. Образувано е досъдебно производство.