Здравният министър от Плевен: Взети са мерки срещу епидемии заради безводието

Силви Кирилов

Здравното министерство е предприело необходимите мерки, за да не пламнат епидемии заради водния режим. Това съобщи министър Силви Кирилов в Плевен, отговор на журналистически въпрос.

„Винаги, когато има проблем с водата, има опасност от епидемия", каза министърът, но увери, че институциите са взели всички необходими мерки, а качеството на питейната вода се следи и е под засилен контрол.

В Плевен и още седем населени места в областта водата ще бъде спряна днес между 9:30 и 19:00 часа, съобщиха от местното дружество "Водоснабдяване и канализация".

