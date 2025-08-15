Здравният министър от Плевен: Взети са мерки срещу епидемии заради безводието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Здравното министерство е предприело необходимите мерки, за да не пламнат епидемии заради водния режим. Това съобщи министър Силви Кирилов в Плевен, отговор на журналистически въпрос.

„Винаги, когато има проблем с водата, има опасност от епидемия", каза министърът, но увери, че институциите са взели всички необходими мерки, а качеството на питейната вода се следи и е под засилен контрол.

В Плевен и още седем населени места в областта водата ще бъде спряна днес между 9:30 и 19:00 часа, съобщиха от местното дружество "Водоснабдяване и канализация".