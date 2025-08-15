Гуцанов: Над 400 души са изведени от 12 нелегални домове за възрастни в страната

До края на юни 2026 година трябва да приключат ремонтите на всички 81 домове за възрастни хора, които текат в момента, каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който се включи в тържествата по случай Деня на града. Той уточни, че до момента в страната са закрити 12 нелегални институции, а от тях са изведени над 400 души, информира БТА.

В момента тече най-голямата програма от 1990 година насам за ремонт на домове за възрастни хора, допълни Гуцанов. По думите му средствата са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост. Паралелно с изпълнението на този проект в страната върви и откриването на нови 254 услуги, основно за хора със специфични потребности. Министърът уточни, че само в Шумен днес ще бъдат направени две първи копки – на дом за възрастни хора и на нова услуга.

Тече огледът на 116 сгради в страната - бивши училища, детски градини, здравни заведения, като целта е да се определи кои от тях могат да бъдат преустроени в домове за възрастни хора, каза още министърът. По думите му обектите са посочени от общинските кметове. Според Гуцанов най-вероятно ще бъдат създадени около десет нови институции. Той посочи, че счита, че е абсолютно реалистично те също да бъдат готови до средата на следващата година.

През септември ще бъдат обявени нови констатации на министерството по две теми, чийто ефект върху обществото ще е не по-малък от разкриването на нелегалните домове, каза още Гуцанов. Той отказа да даде подробности, но уточни че темата е свързана с харченето на средства не по най-ефективния начин.